Zdradziła w TVN wstydliwy problem męża. "Hejt bardzo nas zaskoczył"

Zdradziła też, że udział w programie zmienił jej nastawienie do spraw łóżkowych i oczekiwań względem męża. - Wcześniej patrzyłam tylko na to, żeby się zaspokoić. Dzisiaj ważne jest dla mnie nasze uczucie, to, że jesteśmy razem i się kochamy. (...) Musiałam sobie uświadomić, co jest dla mnie ważniejsze: czy szarpanie za włosy i dawanie klapsa, czy to, że obok jest ktoś, kto mnie naprawdę kocha - opowiadała Monika.