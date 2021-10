Zdobył pracę w TVP dzięki Dworczykowi? Wysłał mu mailem swoje CV

Ujawniona treść maila datowana jest na 20 marca 2015 r. "Michał, przesyłam CV i dziękuję za przekazanie go dalej. Pozdrawiam, Krzysztof Konopka" - czytamy. To właśnie do marca 2015 r. dziennikarz był związany ze stacją TV Trwam. Na początku 2016 r., po objęciu funkcji prezesa TVP przez Jacka Kurskiego, Krzysztof Nowina Konopka znalazł zatrudnienie w publicznej stacji. Telewizja Polska nie odniosła się jeszcze do wycieku tego maila ze skrzynki Dworczyka.