Skandal w brytyjskiej TV. Zdjęli program po jednym odcinku

To miał być kolejny hit kanału Sky History. I o ile pomysł na rywalizację stolarzy spotkał się z uznaniem widzów, to wygląd jednego z uczestników wzbudził ogromne oburzenie. Problemem okazały się jego tatuaże na całej głowie, w których rozpoznano symbolikę rasistowską.

"The Chop: Britain's Top Woodworker" to program typu reality show, w którym 10 zawodników walczyło o tytuł najlepszego stolarza w Wielkiej Brytanii. Kto nim został? Tego możemy się nie dowiedzieć, ponieważ program został zdjęty z anteny Sky History po jednym odcinku.

Jest to reakcja na oburzone głosy widzów, którzy dostrzegli na twarzy Darrena Lumsdena wytatuowane symbole często używane przez rasistów i neonazistów. Chodzi między innymi o numer "88" na jego policzku, który można rozszyfrować jako "Heil Hitler" (8 to ósma litera alfabetu, czyli H).

W odpowiedzi na ten zarzut stacja zamieściła wyjaśnienie: "Tatuaże Darrena wskazują na ważne wydarzenia z jego życia i nie mają żadnego znaczenia politycznego czy ideologicznego. 1988 to rok śmierci jego ojca". Mimo to kilka godzin później zdecydowano się usunąć z mediów społecznościowych Sky History wszystkie klipy z udziałem Darrena, a cały program został zawieszony do czasu wyjaśnienia kontrowersji.

Władze stacji podkreśliły, że są przeciwne jakimkolwiek formom rasizmu, a przeszłość Darrena, ojca dwójki dzieci z Bristolu, została prześwietlona przed zaproszeniem go na plan. Twórcy programu nie doszukali się u niego żadnych powiązań z organizacjami nazistowskimi, wpisów o takiej tematyce w mediach społecznościowych itp. W programie nie wykazywał żadnych uprzedzeń (wycierał nawet pot z głowy czarnoskórego rywala). Mimo to przyjęto narrację widzów, że Darren ma na ciele rasistowskie tatuaże.

Głos w tej sprawie zabrał m.in. dr Adam Rutherford, autor książki "How To Argue With A Racist", który dostrzegł u Darrena coś więcej niż datę śmierci ojca wziętą za nazistowskie pozdrowienie.

Stolarz ma też wytatuowane liczby "23" i "16", które rozszyfrowuje się jako "White Power". "14" na ciele Darrena to odnośnik do "czternastu słów", rasistowskiego sloganu inspirowanego fragmentem "Mein Kampf" Hitlera. Rutherford dostrzegł też tatuaż 3/11 (3 K, czyli Ku Klux Klan), 1/11 (Aryan Knight) i 109 odnoszący się do założenia, że już 109 państw wydaliło ze swoich ziem naród żydowski. Ta symbolika jest często łączona z liczbą 110 i przeświadczeniem, że kolejnym państwem będzie USA.