Zdenerwowany Waldemar z "Rolnik szuka żony" jak zwykle broni się przed krytyką. "Ludzie się wypowiadają, chociaż nie znają człowieka"

Waldek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Ma 41 lat, trzy lata temu rozwiódł się, jest ojcem. To była jego druga próba dostania się do programu, tym razem udana. Mówi, że bardzo lubi to show, chociaż nie jest fanem telewizji. Jak doskonale wiedzą widzowie, jego pasją jest kino. Przy każdej możliwej okazji chwali się, ile tytułów już obejrzał. Gdy podczas pierwszych randek rozmawiał z potencjalnymi kandydatkami o filmach, tak zagłębił się w opowiadaniu o swoich rekordach, że zapomniał zapytać rozmówczyni o jej filmowe doświadczenia. Waldek jest o wiele lepszym mówcą, niż słuchaczem, co pokazał w programie.