Zbyt idealny, żeby był prawdziwy? Serial "Beckham" sporo przekłamuje

Kolejny zarzut dotyczy kwalifikacji do kolejnego mundialu. W 2001 roku Beckham miał zostać sfaulowany w jednym ze spotkań tuż przed zdobyciem bramki z rzutu wolnego i tym samym zapewnieniem Anglii przejścia do kolejnej fazy rozgrywek. Fakty zaprzeczają jednak temu, co przedstawia serial: tak naprawdę to inny piłkarz, Teddy Sheringham, był pokiereszowany, co dało tytułowemu gwiazdorowi szansę na oddanie strzału ze stałego elementu gry.