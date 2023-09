"The Family Stallone". Nowy serial o Sylvestrze i jego najbliższych. Tylko spójrzcie na córki!

"The Family Stallone" to serial, który pozwala widzom poznać prywatne życie legendarnego aktora Sylvestera Stallone'a, trzykrotnie nominowanego do Oscara, jego żony Jennifer Flavin-Stallone, a także ich trzech córek: Sophii, Sistine i Scarlet. Sylvester Stallone, znany z wielu ikonicznych ról filmowych, teraz jest gotowy pokazać przed kamerami swoją najważniejszą rolę - rolę ojca.