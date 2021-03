Zazdrość i łzy. Zmiany w "Love Island" nie spodobały się wszystkim

W "Love Island" nastąpiły poważne zmiany. W trzecim sezonie programu po raz pierwszy uruchomiono drugą willę. Projekt Casa Amor ma być testem dla powstałych w programie par. Dotychczasowi partnerzy zostali rozdzieleni i zamieszkali w dwóch osobnych willach. Do każdej z nich przybyło po 5 nowych uczestników. Wszystko po to, by sprawdzić, czy powstaną nowe pary, czy też stare przetrwają próbę rozłąki i pokus.