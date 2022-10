"Zawstydziłeś się!". Gdy zobaczył twarze uczestniczek, zaniemówił

Choć Łukasz wydawał się bardzo otwarty na ten eksperyment, miał wobec pań sporo wymagań. A to nie podobały mu się biodra, a to owłosienie. Prowadząca, Beata Olga Kowalska, nie ułatwiała mu zadania, zadając podchwytliwe, intymne pytania. Padło nawet pytanie o to, jakie ma fantazje erotyczne czy fetysze. - Zostawmy to na później - wybrnął. Gdy prowadząca zapytała, czy lubi spędzać czas w górach, aktywnie, patrząc na tatuaż jednej z uczestniczek, Łukasz przyznał, że w górach nie był. - To gdzie najbardziej lubisz spędzać czas? Na wzgórku łonowym? - rzuciła Kowalska.