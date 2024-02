Zauważyli tylko nieliczni. Polski akcent w klipie Kanyego Westa

To już kilkunasty album w karierze kontrowersyjnego rapera. Na wydanym niedawno krążku znajduje się 16 całkiem nowych kawałków, które już podbiły listy przebojów w 100 krajach. Niektóre serwisy streamingowe usunęły jednak płytę ze swoich zasobów, co skłoniło Westa do skrytykowania m.in. Spotify za rażąco niskie stawki dla artystów.