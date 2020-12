Zastąpił Królikowskiego. Decyzję przypłacił nerwami i strachem

Choć od dłuższego czasu było wiadomo, że stan zdrowia Pawła Królikowskiego nie jest najlepszy, to informacja o jego śmierci była dla wszystkich szokiem. Gwiazdor "Ranczo Wilkowyje" odszedł 27 lutego tego roku, pozostawiając w żałobie rodzinę, przyjaciół i miliony widzów. W latach 2014-2019 Paweł Królikowski był jurorem szalenie popularnego programu Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". W związku z tym, że długo przebywał w szpitalu, w styczniu podjęto decyzję, że na ten czas zastąpi go Adam Strycharczuk. Stan zdrowia aktora już wtedy nie pozwalał mu na powrót do pracy.