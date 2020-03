W programie "Twoja twarz brzmi znajomo" pożegnano Pawła Królikowskiego

Koledzy z "Twoja twarz brzmi znajomo" nagrali in memoriam dla Pawła Królikowskiego. Aktor zasiadał w jury przez 12 edycji programu.

Odcinki programu powstają z wyprzedzeniem, ale mimo to produkcji udało się znaleźć miejsce na dołączenie do odcinka in memoriam. Na nagraniu cała ekipa programu stoi na scenie, a Piotr Gąsowski żegna aktora:

"Szanowni Państwo, Drodzy Telewidzowie... Dziś wieczorem w Polsacie obejrzą Państwo pierwszy odcinek 13. edycji naszego programu 'Twoja twarz brzmi znajomo'. Ten odcinek programu zrealizowaliśmy ponad 3 tygodnie temu, gdy nasz Przyjaciel - Paweł Królikowski jeszcze z nami był... Był wówczas w szpitalu, a my podczas nagrania odcinka składaliśmy mu serdeczne życzenia szybkiego powrotu do zdrowia... z nadzieją, że powróci do nas na swój fotel jurora. 'Kochany Króliku, z całego serca trzymamy kciuki za Twój powrót do zdrowia i do nas! Rehabilituj się, zdrowiej i wracaj, tęsknimy'. Stało się inaczej. Produkcja programu podjęła decyzję o przygotowaniu specjalnej wersji odcinka, niezawierającej naszych życzeń i słów kierowanych do Pawła. W moim osobistym odczuciu, jesteśmy Państwu winni to wyjaśnienie: w jakim czasie i okolicznościach został zrealizowany program, którego emisję obejrzą Państwo tego wieczoru. Byliśmy tu jeszcze pełni nadziei. Nie dopuszczając myśli, że Królik mógłby nie wrócić... Proszę, miejcie to na uwadze, oglądając program. To ważne".