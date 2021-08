Myślą, że prowadzi cudne życie. Żona Piotra Kraśki napisała, jak jest naprawdę

"Dlatego nawet my musimy czasami wyjechać w nieznane!!! Spakowałam książki, buty do biegania, sprzęt do nurkowania i żadnych bryczesów" - dodała. Będąc odpowiednio przygotowana, partnerka Kraśki w końcu będzie mogła odpocząć od tego, co robi na co dzień i skupić się na swoich pociechach.