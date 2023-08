Żarty z 800+ na Festiwalu Weselnych Przebojów. Koterski chce zostać milionerem

W Mrągowie, gdzie zorganizowano kolejną edycję Festiwalu Weselnych Przebojów, kabaretów jako takich nie było. Ale konferansjerzy dwoili się i troili, by zabawiać publiczność swoimi dowcipami. - Jak nazywa się kawał drewna wrzucanego do ogniska? - pytał Rafal Maserak. - Polano! - odpowiedziała Ela Romanowska, nawiązując do weselnych przyśpiewek o piciu.