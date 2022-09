Zarobki będą dwa razy wyższe niż za rządów PO. TVP przemilczało niewygodne fakty

W końcowym okresie rządu PO-PSL za kilogram cukru i mąki płaciło się poniżej 2 zł. Dziś: 4-5 zł. Ceny paliw przestały rosnąć w zawrotnym tempie, przekraczając poziom 9 zł za litr. Ale i tak są znacznie wyższe niż siedem lat temu. Wtedy litr benzyny Pb 95 kosztował ok. 4,19 zł, a diesla tankowało się za 4,08 zł za litr. Kierowcy z autami z instalacją LPG płacili 1,99 zł za litr gazu, co dla dzisiejszych użytkowników wydaje się nie do pomyślenia.