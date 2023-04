1 z 5 Zareagowała na krytykę widzów. Karolina Gilon odejdzie z "Love Island"?

Choć trudno wyobrazić sobie program bez niej, widzowie "Love Island. Wyspy miłości" podczas emisji ostatniej edycji mieli sporo uwag do prowadzącej. Pojawiły się nawet sugestie, że Karolina Gilon powinna odejść z show. Co ona na to?