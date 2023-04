"Love Island". Awantura trwa. Produkcja prosi wściekłych widzów o spokój

Żaden poprzedni sezon "Love Island" nie wzbudzał takich emocji. Niestety, są to zazwyczaj agresywne reakcje, krytykujące produkcję, uczestników, a nawet samą prowadzącą randkowego show. Widzowie są źli, ponieważ zarzucają twórcom faworyzowanie jednego z uczestników, a mianowicie Adama - uczestnika "Top Model". Fani "Love Island" nie mogą uwierzyć w to, że DJ, a prywatnie znajomy Karoliny Gilon, dotarł aż do finału.