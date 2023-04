Adam z "Love Island" ma dość hejtu. Zaapelował do fanów

Adam Boguta to bez wątpienia jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników siódmej edycji "Love Island". Po powrocie do Polski z Wyspy Miłości musiał zmierzyć się z negatywnymi komentarzami, które padały pod jego adresem. W najnowszym wpisie przyznał, że ilość hejtu go przytłoczyła i zaapelował do internautów.