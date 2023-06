Zapytali prezenterkę, co będzie robić po TVP. "Martwcie się raczej o siebie"

"Pani Dominiko. Zastanawiała już się pani co będzie robić po TVP?" - to jeden z licznych komentarzy, który znalazł się pod politycznym wpisem Dominika Ćosić na Twitterze. Dziennikarka odniosła się w nim do kwestii relokacji migrantów, która od kilku dni jest pokazywana w złym świetle w "Wiadomościach" TVP. Co zostało odebrane jako powtarzanie rządowej narracji.