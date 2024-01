Zapowiada się globalny hit. W obsadzie jest polski akcent. Mamy pierwsze zdjęcia

"Tatuażysta z Auschwitz": obsada i twórcy

Największą gwiazdą sześcioodcinkowego serialu jest bez wątpienia Harvey Keitel ("Młodość", "Irlandczyk"), który wystąpi w roli współczesnego Laliego Sokolova. Młodego mężczyznę zagra z kolei Jonah Hauer-King ("Mała syrenka"). Na ekranie nie zabraknie polskiego akcentu. Gitę Furman kreować będzie bowiem Anna Próchniak ("Najlepszy", serial "Behawiorysta"). W Heather Morris wcieli się Melanie Lynskey (seriale "The Last of Us" i "Yellowjackets"), a w Stefana Baretzkiego – Jonas Nay ("Letnie przesilenie", "Poufne lekcje perskiego").