Zapendowska ucina lamenty po występie Lady Pank. "Bzdury"

- Taki choćby Mick Jagger - wymienia. - Czasem jest na scenie w gorszej formie wokalnej, ale czy to w jakikolwiek sposób wpływa na oceny, które dostaje? Absolutnie nie. Warto zauważyć, coś bardzo ważnego, czego osoby hejtujące Panasewicza w internecie najwyraźniej nie rozumieją: na scenie muzycznej, a zwłaszcza w rockowej konwencji, głos nie jest wcale najważniejszy, o wiele bardziej liczy się osobowość. To, co ma się do powiedzenia i przekazania, a nie to, czy zrobi się to absolutnie perfekcyjnie.