Zamordował ciężarną żonę i dwie córeczki. Są dwa nowe filmy o głośnej zbrodni

Chris Watts był znany jako producent takich hitów jak "Seks w wielkim mieście" czy "Plotkara", ale później zmienił się w mordercę własnej rodziny. Stacja Lifetime wyemitowała dwa nowe filmy, które odkrywają nieznane kulisy makabrycznej zbrodni.



Ciężarna Shanann Watts, 4-letnia Bella i 3-letnia Celesta zginęły z ręki 33-latka w sierpniu 2018 r. Mąż i ojciec ofiar dostał pięciokrotne dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Uniknął kary śmierci, idąc na ugodę i przyznając się do popełnionej zbrodni. Jak podaje "Fox News", w miniony weekend stacja Lifetime wyemitowała film fabularny "Chris Watts: Confessions of a Killer" i dokument "Beyond the Headlines: The Watts Family Tragedy", które rzucają nowe światło na głośną zbrodnię.