Mroczny thriller hitem polskiego Netfliksa. Nie ma sobie równych

O czym opowiada "Zamknięcie"?

"Zamknięcie" to thriller psychologiczny śledzący historię pielęgniarki, która próbuje poznać przyczynę obrażeń u pacjentki w stanie śpiączki. Sparaliżowana kobieta to była gwiazda wielkiego ekranu, która wskutek wypadku może poruszać jedynie gałkami ocznymi. Tytuł odnosi się do zespołu zamknięcia, na który cierpi bohaterka. Jej opiekunka wkrótce odkrywa historię zajadłej rywalizacji, niewierności, zdrady i... zabójstwa.