Zamieszanie wokół Mel C. Wiceburmistrz Zakopanego wyjawiła nowy fakt

Kilka dni temu w "Wiadomościach" ogłoszono, że Mel C będzie gwiazdą "Sylwestra Marzeń" TVP. Szybko jednak okazało się, że Telewizja Polska może zapomnieć o jej występie na imprezie. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Mel C wyznała, że "w świetle informacji, które do niej dotarły, a które nie zgadzają się z jej poglądami na temat grup społecznych, które wspiera", nie zaśpiewa w Zakopanem. TVP w swoim oświadczeniu potwierdziła, że Mel C podjęła taką decyzję pod naciskiem komentarzy.