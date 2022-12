Lawina komentarzy pod wpisem Mel C. Polacy piszą jej o TVP

Wśród ponad 900 komentarzy można znaleźć przede wszystkim podziękowania, ale i ostrej krytyki pod adresem TVP. Piszą Polacy, ale także osoby z zagranicy. "Mieszkałem w Polsce ponad dwa lata i choć to wspaniały kraj ze świetnymi ludźmi, to przerażająca jest polityka państwa przeciwko społeczności LGBT. Dla mnie jako geja życie tam potrafiło być czasem naprawdę trudne i był to jeden z kluczowych powodów do wyprowadzki" - pisze jedna z osób. "To przykre, że niektóre państwa tak uparcie trzymają się starych czasów!" - punktuje inna. "Więcej gwiazd powinno mieć głowę na karku i kierować się swoimi wartościami" - dodają internauci.