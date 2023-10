Założyła do programu ciemne okulary. Chciała zakryć niedoskonałość

Anja Rubik ruszyła z nową odsłoną kampanii antyprzemocowej w ramach fundacji SEXEDPL. W związku z akcją uruchomiona została ostatnio antyprzemocowa linia pomocy. - Kampania ma na celu mobilizować i edukować ludzi, by dzownili na linię, jeżeli coś jest nie tak. Jest skierowana do trzech stron przemocy - dla tych, którzy jej doświadczają, są jej świadkami i do tych, którzy ją wyrządzają - ogłosiła Rubik w niedawnym wywiadzie dla Pudelka.