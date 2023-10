Zaliczyła wpadkę w trakcie debaty. Nie było czasu na poprawkę

– Przecież to oczywiste, że Lewica niczego nie zabierze. To, co zostało dane, nie zostanie odebrane, ale będzie co roku waloryzowane. Polityka społeczna musi być systemowa. Nie wystarczy dać 500 czy 800 zł, bo zawsze zabraknie, czy na żłobek, czy na przedszkole, czy np. na korepetycje dla dziecka - zaczęła.