Zakopane wydało miliony na "Sylwestra Marzeń" TVP. W tym roku będzie inaczej

Ze względu na wzrost cen energii i konieczność cięcia kosztów przez lokalne samorządy, większość dużych miast nie będzie organizować zabaw sylwestrowych. Nieliczny wyjątek stanowi Zakopane, które we współpracy z TVP znowu zorganizuje "Sylwestra Marzeń". Choć władze miasta nie dorzucą się do organizacji, to i tak mają ponieść ogromne koszty.