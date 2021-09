Żaklina z "Top Model" w ciąży przytyła 21 kg. Ma kompleksy? Nic z tych rzeczy

Żaklina Ta Dinh, uczestniczka "Top Model", ma za sobą 7,5 miesiąca ciąży. Przyszła mama pojawiła się ostatnio w "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o tym, jak znosi stan, który jest dla niej nowością. Podczas rozmowy z Małgorzatą Ohme i Filipem Chajzerem wyznała: - Nie miałam superzawirowań hormonalnych, nie miałam napadów złości, wybuchów gorąca. Ani napadów takich, że się je korniszona z Nutellą. Jedyne co, to miałam zgagę. Budziłam się w nocy, nie wiedziałam, o co chodzi.