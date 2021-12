Zagraniczne media o "lex TVN". "Szokujący zwrot akcji"

- Wynik dzisiejszego niespodziewanego głosowania w polskim parlamencie powinien być głęboko niepokojący dla każdego przedsiębiorstwa inwestującego w Polsce i każdego, kto dba o demokrację i wolność prasy. Przez to głosowanie Polska ryzykuje bezpośrednie podminowanie wartości, które łączyły Polskę z Europą i podważenie fundamentów polsko-amerykańskich relacji. Apelujemy teraz do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby sprzeciwił się temu projektowi i nie dopuścił, by stał się prawem.