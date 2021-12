Sejm przegłosował "lex TVN". TVP Info nie zająknęła się o tym ani słowem

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu w piątek o godz. 13 niespodziewanie wznowiła prace nad ustawą "lex TVN". Jej zebranie zwołano zaledwie 25 min wcześniej. Stacja TVN zmieniła ramówkę i zaczęła na żywo nadawać to, co działo się w Sejmie. Godzinę później było już po sprawie - większość sejmowa w błyskawicznym tempie przegłosowała nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która trafiła teraz do prezydenta.