"Zagrałem spektakl na rauszu". Mocne i szczere wyznania Rafała Rutkowskiego

- Teatr, dopóki nie poszedłem do szkoły teatralnej w ogóle mnie nie kręcił. Jak poszedłem na "Wesele" to było takie g...o. Koledzy rzucali monetami w aktorów. Myślałem wtedy, że nic gorszego niż teatr nie będzie - wspominał okres dzieciństwa. Przyznał też, że ukształtowała go era kaset wideo. Kochał oglądać filmy, często nawet do szóstej rano.