Zagrała w "Osieckiej". Tłumaczy się ze współpracy z TVP

- Aktorstwo to jest mój zawód, muszę z tego wyżyć, tam, gdzie ta praca się pojawia i nie jest karcąca dla mojej osoby, to biorę w tym udział. A tu to był rozwijający zawodowo projekt, nie miałam przyjemności jeszcze grać osoby, która żyła naprawdę, w dodatku była znana szerokiemu widzowi - stwierdziła..

Oprócz tego aktorka przekonuje, że TVP powinna stawiać sobie wyżej poprzeczkę przy promocji treści kulturowych. - Rozsypał się ten nasz kraj na bolesne cząstki, trudno będzie to posklejać. Wierzyłam w ten projekt, w jego moc edukacyjną, wierzyłam, że będzie napawał ludzi optymizmem i wiarą w sztukę. Trochę co innego zaserwowała nam nasza telewizja. A jaką kulturą karmimy widza, na taką kulturę będzie głód. Kultura powinna wysoko stawiać poprzeczki, powinna być rewolucyjna, bo tylko rewolucja ma szansę stworzyć geniuszy i wielkie dzieła. Wciąż liczę na to, że dojdziemy do tego momentu - oceniła.