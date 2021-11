Zagrał w filmie LGBT. Wojewódzki: "Dlaczego inspirowałeś się mną?"

- To rzeczywiście nie były łatwe sceny do zagrania. Bo tu jest pewnego rodzaju intymność, przełamanie bariery bliskości cielesnej i pewnego zaufania wzajemnego, które trzeba było uzyskać, żeby się nie krępować. Żeby widz, który to ogląda, nie czuł, że my mamy z tym jakikolwiek problem. Chcieliśmy, żeby buzowała w nas miłość i moim zdaniem udało się to pokazać.