"Zaczęłam, jak miałam 12 lat". Wyliczyła, jakie narkotyki brała

- Miałam 17 lat, gdy pierwszy raz spróbowałam kokainy i pokochałam ją za bardzo, co doprowadziło do tego, że w wieku 18 lat byłam już na odwyku - powiedziała. Dodajmy, że w tym czasie Demi Lovato była u szczytu kariery w Disney'u i miała wokół siebie mnóstwo osób z produkcji. Grała główne role w "Słonecznej Sonny" i "Programie ochrony Księżniczek". Lovato przyznała, że miała przy sobie ludzi, którzy chcieli, by wytrzeźwiała, ale ona sama nie chciała wyrwać się z nałogu.