Wstrząsające wyznanie: miała 15 lat, gdy została zgwałcona

Demi Lovato rozlicza się z mroczną przeszłością. W sieci opublikowano pierwszy zwiastun i pierwsze fragmenty filmu dokumentalnego "Dancing with the Devil". To szokujące materiały. Lovato, która zdobyła popularność jako młodziutka gwiazdka Disneya, opowiada o tym, jak cudem przeżyła przedawkowanie potężnej dawki narkotyków. Miała trzy udary, atak serca i uszkodzenie mózgu. - 5-10 minut i byłoby za późno - komentuje po latach.

- Straciłam dziewictwo podczas gwałtu. Zadzwoniłam do tej osoby miesiąc później i próbowałam odzyskać kontrolę, uprawiając z nim seks, ale to sprawiło, że było jeszcze gorzej - mówi otwarcie.

Lovato opisała, że spotykała się z pewnym chłopakiem, któremu tłumaczyła, że nie chce uprawiać seksu. - To nie miało dla niego znaczenia. I tak to zrobił. Tłumaczyłam sobie, że to moja wina, bo mimo wszystko poszłam z nim do pokoju; mimo wszystko i tak się z nim spotykałam - mówi w filmie.