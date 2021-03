Zabawna wpadka Sakiewicza. Internauci są bezlitośni

We wtorek wieczorem widzowie TVP mogli usłyszeć komentarz Tomasz Sakiewicza w "Wiadomościach". Tym razem naczelny "Gazety Polskiej" skomentował "exodus z Platformy", która targana jest wewnętrznymi konfliktami. Dziennikarz błysnął przy okazji znajomością polskich i anglosaskich porzekadeł i to w jednej wypowiedzi. - Jest takie powiedzenie, że na krzywe drzewo wszystkie kozy skaczą i platforma zaczyna być takim drzewem, lub jak mówi się w amerykańskim slangu, kulawą kaczką. Wyraźnie widać, że im nie idzie, a w związku z tym kolejni politycy się odsuwają - podsumował dziennikarz. To jednak nie za sprawą tej analizy na temat polskiej polityki o Tomaszu Sakiewczu zrobiło się w sieci głośno.