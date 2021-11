Za pisanie o mafii był wyrok śmierci. Rozmawiamy z reżyserem serialu "Gomorra"

Nie mówię, że porównuję "Gomorrę" do arcydzieł Szekspira, zwracam jednak uwagę na ten sam mechanizm. Nie chodzi o to, że uwielbiamy pokazywać przemoc i mówimy: "Patrzcie, jakie to zło jest interesujące i pociągające!". Nie, my po prostu chcemy pokazać, jak życie w pewnych warunkach potrafi być trudne i ciężkie. A także to, jak ludzie się zmieniają oraz to, jak wyglądają relacje między kryminalistami.