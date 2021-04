Z TVN do TVP Info. Dolega odpowiada na lawinę reakcji

Sam Dolega także szybko poinformował, gdzie będą mogli go teraz oglądać widzowie: "TVP to miejsce, w którym rozpoczęła się moja przygoda z telewizją. Wciąż mam tu wielu przyjaciół. Cieszę się na nowe wyzwania, których teraz będzie dużo więcej". Jak można było przewidzieć, zasypały go komentarze. Wiele z nich odnosiło się krytycznie do jego decyzji, dlatego prezenter szybko zablokował możliwość komentowania wpisu na Instagramie.