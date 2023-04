Z Fox News do telewizji rosyjskiej? Sołowjow już wysłał zaproszenie

Tucker Carslon był przez lata niekwestionowaną gwiazdą telewizji Fox News. To, że stacja się go pozbyła, wywołało za oceanem szok. Fox News to stacja prawicowa, konserwatywna, pro-Trumpowska. A Tucker Carslon był jej twarzą, najpopularniejszym dziennikarzem i gospodarzem najchętniej oglądanego wieczornego talk-show "Tucker Carlson Tonight". To tak, jakby TVP z dnia na dzień pozbyła się Michała Adamczyka, Michała Rachonia czy Miłosza Kłeczka; z zastrzeżeniem, że Fox News to stacja prywatna, należąca do magnata medialnego Ruperta Murdocha, więc amerykański podatnik nie musi na nią płacić ani centa (TVP z publicznych pieniędzy dostaje miliardy złotych).