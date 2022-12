Kolega Trumpa przyjacielem Rosji? Kremlowska propaganda zachwycona

Co mówił Carlson w swoich programach? Na przykład podważał amerykańskie sankcje wobec Rosji, twierdząc, że wzmocnią one sojusz rosyjsko-chiński i osłabią dolara i gospodarkę amerykańską. Straszył Amerykanów, że USA są w stanie wojny z "największą potęgą nuklearną na świecie". Obwiniał Joe Bidena, że ten rzekomo kazał wysadzić gazociąg NordStream2. Wielokrotnie podkreślał, że Putin wygrywa wojnę z Ukrainą (w czasie kiedy Rosjanie na froncie porzucali sprzęt i uciekali przed ukraińskim natarciem). Sugerował, że USA nie powinny się mieszać do konfliktu między dwoma dalekimi krajami. Powtarzał, za Putinem, że Ukraina to tylko marionetka w rękach Waszyngtonu.