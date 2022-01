Wzruszający moment w "The Voice Senior". Uczestnik zaśpiewał w hołdzie nieżyjącemu synowi

- Niestety, tak się złożyło, że nie tak dawno temu pochowałem swojego syna pierworodnego. Niespełna dwa tygodnie temu odszedł mój syn Kamil. Wahałem się czy wystąpić, bo to było bardzo trudne, nie do opisania… Miałem zrezygnować, ale ktoś mi powiedział "zrób to dla niego" - opowiadał pan Sławomir.