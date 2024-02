Wzięli ślub w Vegas. Mieli niespodziewanego świadka

"’Kiedyś tam przyszłość’ nastąpiła wcześniej niż im się wydawało, bo już następnego dnia, bezpośrednio z basenu poszli wziąć ślub w Little White Wedding Chapel (miejsce wybrane ze względu na duże wychylenie kiczomierza i dyżurnego Elvisa w roli świadka). Okazało się jednak, że Elvis ma tego dnia wolne, a nasza kaplica nie zajmuje pierwszego miejsca na mapie plastiku i kiczu, bo pytając o drogę (google maps jeszcze wtedy nie istniało), zostaliśmy potraktowani m&m’s-mi z napisem "just married" i pytaniem czy nie chcemy wziąć ślubu drive thru, bo okienko, do którego podjechaliśmy było stanowiskiem obsługi klienta w Drive Thru Wedding Chapel. Odparliśmy, że aż tacy hop siup do przodu, to chyba nie jesteśmy i pojechaliśmy do naszego bardziej konserwatywnego miejsca, osławionego niedawnym ślubem Britney".