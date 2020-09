Rafał Cieszyński o swoim małżeństwie: "Wierność nie musi być nudna"

Cieszyński w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że to nie on wykonał pierwszy krok, by poderwać żonę: - Nie podrywałem zbytnio moje żony. Poznaliśmy się na planie serialu „Anioł Stróż” kilkanaście lat temu. Moja żona przyjechała na plan, gdzie miała do zagrania epizod. Na szczęście wymieniliśmy się kontaktami. Wtedy się w niej "zaćwierkałem", ale to ona wysyłała pierwsze sygnały… Rozmawiało nam się miło na planie, a później Alżbeta wyjechała, a ja dostałem miły SMS, jeden, drugi… Później zacząłem na nie odpowiadać i tak się zaczęło, aż pojawiły się motyle w brzuchu i latają do dzisiaj.