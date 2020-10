Wzięli ślub tuż przed pandemią. Rzeczywistość mocno ich rozczarowała

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

- W szpitalu byłam zewsząd otoczona COVID-19, a kiedy wracałam do domu, Brett oglądał wiadomości. To był dla nas trudny czas, musiałam usiąść i powiedzieć: "Wiem, że chciałbyś zobaczyć serwis informacyjny, ale ja nie mogę tego zrobić. Mam dość myślenia o COVID-19" - wspomina Olivia w rozmowie z "New York Post".

- To był ogromny szok. Co prawda jesteśmy nieznajomymi, ale jesteśmy też małżeństwem i wciąż próbujemy przejść przez to razem. To było dla mnie wykańczające. Poczułam, że z nas zrezygnował - dodała.