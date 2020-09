Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Założył nową rodzinę. Podpadł przez to widzom

Tylko, a może aż, dwie pary z 4. edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia " zdecydowały się pozostać w zawartych na oczach widzów małżeństwach. Tyle szczęścia nie mieli Joanna Lazer i Adam Miciak . W finałowym odcinku Asia stwierdziła, że chciałaby kontynuować znajomość z mężem. Adam z kolei zadeklarował, że nie widzi z nią przyszłości i pragnie rozwodu. Mimo to eksperci poprosili ich, aby spróbowali ułożyć swoje relacje już poza kamerami.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

Po miesiącu jednak okazało się, że Adam nie walczy o małżeństwo. Zupełnie urwał kontakt z Joanną, a później otwarcie przyznał, że w jego życiu wydarzyło się coś, co zmusiło go do podjęcia takiej decyzji.