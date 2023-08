Wzięła udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Tak mówi o uczestnikach: "W trakcie rekrutacji kłamią na potęgę"

Do gorącej dyskusji dołączyła Julia z innej edycji "Ślubu". Też jest sceptyczna co do idei programu, tak samo jak Marta, została upokorzona, gdy miała odnaleźć miłość. Obie jednak ze śmiechem nawiązały do swoich byłych mężów, pisząc, że nie osiągnęły celu, bo jedna z nich "nie chciała grać w brydża", a druga "nosić szpilek".