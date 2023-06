Wzbudza ogromne kontrowersje. Podano oglądalność "Resetu" w TVP1 i TVP Info

"Reset" to cykl stworzony przez Sławomira Cenckiewicza i Michała Rachonia. Głównym celem tego jednostronnego serialu dokumentalnego jest pokazanie, jak rząd Donalda Tuska "ocieplał" stosunki z Rosją w latach 2007-15. Wielu ekspertów uznaje wprost, że jest to przygotowanie propagandowego gruntu pod start komisji ds. rosyjskich wpływów. Jak mówił w rozmowie z WP Krzysztof Luft, członek rady programowej TVP, rządowa telewizja chce "połączyć Tuska ze wszystkim, co najgorsze w Rosji".