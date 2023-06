Ekspert: "Reset" Cenckiewicza i Rachonia skończy się oskarżeniem Tuska o zamach

No właśnie nie do końca. Ludzie się śmieją z Rachonia kiepsko udającego Bogusława Wołoszańskiego. Ten serial to jest przerost formy nad treścią. Wiadomo, że dziś nowoczesny dokument musi mieć atrakcyjną formę. Ale w tym serialu to efekciarstwo ma tani charakter – i jest go za dużo! To są dość zgrane numery, znane co najmniej od dekady. W efekcie to jest przekombinowane, kiczowate i "przebajerzone". Nie tylko styl Rachonia, ale nawet i czołówka jest odtwórcza.