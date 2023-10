Wyszło niezręcznie. Anna z "Rolnik szuka żony" nie ma pojęcia, o czym mówi

Do domu Ani pierwszy przyjechał 29-letni Dominik. Później pojawił się 21-letni Mikołaj, który czuł się nieco onieśmielony posiadłością rolniczki. Gdy rozmawiał ze swoim konkurentem i gospodynią, stwierdził, że przypomina mu zamek w Malborku. Nawiązał też do randek, które wyemitowano w trzecim odcinku. Gdy wrócił do domu, zorientował się, że na Instagramie zaczęły mu się wyświetlać profile rolniczki i jej kandydatów.