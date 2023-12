Wyszła za mąż wbrew woli rodziców. "Wolał balangi ode mnie"

Laura Łącz była dwukrotnie mężatką. Choć swoje serce oddała w pełni tylko jednemu mężczyźnie, Krzysztofowi Chamcowi. Jeszcze zanim zmarł, złożyła mu obietnicę, że nigdy nie zastąpi go kimś innym i póki co słowa dotrzymuje. Ale nie był to pierwszy związek małżeński gwiazdy "Klanu". Kulisy relacji z gitarzystą Czerwonych Gitar, Dominikiem Kutą, niektórych mogą zaskoczyć.